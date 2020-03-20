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"Мне везет на подонков": Злата Огневич о неудачах с мужчинами и искусственном оплодотворении

Певица не может найти человека, с которым бы создала семью

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:02

Украинская певица Злата Огневич, которая ранее шокировала новостью о глубокой депрессии, заговорила о личной жизни и о том, что ей не везет с мужчинами. По ее словам, певице не удается построить крепкие отношения, поэтому она не исключает возможности искусственного оплодотворения.

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Как только Злата ближе подпускает к себе избранника и раскрывается ему, он начинает приносить ей только боль и разочарование.

"У меня вообще с мужчинами очень печальная история. Могу сказать, что мне везет на подонков. Я очень доверчивый человек. Человек с опытом это видит и понимает. Когда я открываю ему свое сердце, понимаю, что нужна была только для коллекции и это очень больно", – призналась певица в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Смотрите видео о том, как Злату Огневич преследовал неадекватный поклонник:

Из-за неудач в отношениях с мужчинами Злата Огневич готова к искусственному оплодотворению, если к сорока годам рядом с ней не будет того человека, с которым она бы хотела создать крепкую семью: "Имею широкие взгляды на это. Я не хочу идти как жертва в жизни общества, потому что должна быть семья, дети и муж рядом. Но если я не могу найти этого человека? Я готова на искусственное оплодотворение, если придет время и пойму, что дальше уже некуда откладывать".

Ранее Злата Огневич рассказывала, что мужчина, который караулит ее у дома, добивается от нее любви, пишет родным исполнительницы и даже намеревается познакомиться с ее родителями.

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