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"Многое переосмыслил": Пласидо Доминго публично извинился перед женщинами за домогательства

Оперный певец готов понести ответственность

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Испанский оперный певец Пласидо Доминго после массовых обвинений в сексуальных домогательствах принес публичные извинения перед своими жертвами.

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Как сообщает агентство Europa Press, 79-летняя звезда оперы готов взять на себя ответственность за все обвинения в его сторону, которые прозвучали за последние месяца. Также Доминго признался, что ему искренне жаль за причиненную им боль.

"Я понимаю женщин, которые наконец почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали – мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я готов взять на себя всю ответственность за обвинения, озвученные в последние месяцы. Я многое переосмыслил в этой истории. Сейчас я понимаю, что некоторые из этих женщин, возможно, боялись высказываться честно, опасаясь, что это негативно скажется на их карьере. Хотя это никогда не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя так. Я намерен приложить усилия, чтобы никто другой не имел такого опыта", — сказал Доминго.

Пласидо Доминго на фоне секс-скандала принял важное решение. Подробности в видео:

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили, что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам Доминго. 78-летний певец отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.

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