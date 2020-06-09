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Множество переломов: Любовь Успенская из-за ссоры с дочерью попала в больницу

Сегодня, 16:11

Певица потеряла сознание и получила множество травм

После семейного скандала с 30-летней дочерью у российской певицы Любови Успенской ухудшилось состояние здоровья. После публичных обвинений Татьяны Плаксиной о том, что ее звездная мама издевалась над ней, исполнительнице понадобилась медицинская помощь.

Любовь настолько переживала, что потеряла сознание и в результате получила серьезные травмы. Звезда упала в обморок в ванной комнате, а когда очнулась, ощутила сильную слабость.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Любовь Успенская с дочкой Татьяной
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Очнулась и увидела разбитую чашку, осколки... Я лежала вся в воде на мраморном полу, подняться не могла, не было сил. Доползла до кровати и даже не смогла по телефону набрать помощниц, чтобы они зашли и хотя бы что-то сделали, или скорую вызвали. В общем, утром, когда все узнали, я подняться не могла, месяц я лежала, не вставая. Уколы утром и вечером делали. У меня было множество переломов", – рассказала Любовь Успенская в программе "Ты не поверишь!".

Подробности о разводе Любови Успенской и ее супруга смотрите в сюжете:

По ее словам, певица до сих пор посещает клинику, где ей ставят капельницы и прочищают сосуды мозга.

Напомним, что ссора между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной произошла после того, как девушка в феврале этого года дала скандальное интервью, в котором шокировала признанием – ее мать оказывала на нее психологическое давление и однажды даже душила ее.

Певица все отрицает, а после скандала Татьяна улетела в жить Америку.

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