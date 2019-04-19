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Модель Кендалл Дженнер комплексовала из-за своих старших сестер

Девушка призналась, что чувствовала себя изгоем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: Instagram

Младшая сестра Ким Кардашьян, супермодель Кендалл Дженнер не всегда чувствовала, что она "вписывается" в свою семью.

Модель в недавнем интервью британскому изданию The Telegraph сказала, что был период, когда она не была уверена в себе из-за внешности, в основном, сравнивая себя со своей "пышной" сестрой Кайли Дженнер и сестрами Ким, Хлои и Кортни Кардашьян.

Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019"
Кендалл Дженнер на "Оскаре 2019"
Фото: AFP

"У них есть грудь, а у меня нет. В подростковом возрасте я всегда думала: "О нет, неужели я не буду такой же сексуальной, как они? Долгое время я чувствовала, что не "вписываюсь", – вспоминает Кендалл.

23-летняя модель добавила, что она все еще не похожа на своих братьев и сестер, называя себя "ботаником" семьи. Но она отметила, что ей нравится тот факт, что у всех в ее семье "разная энергетика". "Тем не менее, мы очень трудолюбивая семья", – объяснила Дженнер.

Напомним, 23-летняя Кендалл Дженнер удивила мини-платьем с перьями. И даже в макияже преобладали розовые тона – губная помада и румяна.

Ранее модель поделилась со своими подписчиками новым образом, в котором она стала гостьей закрытой вечеринки у Дрейка. 

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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