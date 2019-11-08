Модель plus-size Эшли Грэм назвала пол будущего ребенка

32-летняя звезда впервые станет мамой

Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин Фото: instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм беременна первенцем. В течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Теперь модель рассекретила пол будущего ребенка.

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Так, на своей странице в Instagram 32-летняя Эшли Грэм опубликовала ролик, из которого стало известно, что модель ждет мальчика.

"Я стану мамой мальчика", – эмоционально заявила Эшли Грэм.

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Отметим, что, невзирая на поздний срок беременности, знаменитость продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия. Предположительно, первенец у Эшли родится в январе 2020 года.

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров. Так, на своей странице в Instagram Эшли поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

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