Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модель plus-size Эшли Грэм назвала пол будущего ребенка

32-летняя звезда впервые станет мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин
Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин
Фото: instagram.com/ashleygraham

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм беременна первенцем. В течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Теперь модель рассекретила пол будущего ребенка.

Смотрите также видео: Эшли Грэм спела в караоке

Так, на своей странице в Instagram 32-летняя Эшли Грэм опубликовала ролик, из которого стало известно, что модель ждет мальчика.

"Я стану мамой мальчика", – эмоционально заявила Эшли Грэм.

INSTAGRAM

Отметим, что, невзирая на поздний срок беременности, знаменитость продолжает заниматься в спортзале, а также активно посещать светские мероприятия. Предположительно, первенец у Эшли родится в январе 2020 года.

Как известно, Эшли Грэм является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров. Так, на своей странице в Instagram Эшли поделилась видео, на котором позирует полностью обнаженной, демонстрируя, как изменилась ее фигура за время беременности.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Пышнотелая модель Эшли Грэм беременна: трогательное видео Пышнотелая Эшли Грэм показала красавчика-мужа Пышнотелая Эшли Грэм показала свою сестру
шоу-бизнес беременность модель Эшли Грэм
Реклама

Новости партнеров

Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
10 знаменитостей, которые умерли на пике славы
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення
Колишній чоловік української співачки оголосив про розлучення

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 8 ноября для всех знаков зодиака: как нужно провести этот день

Вчера, 17:13Fun

Внуки нашли в бабушкином холодильнике тайник с невероятным кладом: фото

Вчера, 15:03Шоу-бизнес

Кардинальное перевоплощение: DZIDZIO предстал в неожиданном образе

Вчера, 11:57Fun

7 ноября: какой сегодня праздник и как провести этот день

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

6 ноябряШоу-бизнес

"Зачем такое делать?": Виктория Булитко обратилась к организаторам "Танців з зірками"

6 ноябряПсихология

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия

6 ноябряШоу-бизнес

Тоня Матвиенко подарила дочери на день рождения автомобиль: фото

6 ноябряFun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

6 ноябряПсихология

2020 год – високосный или нет

6 ноябряПсихология

Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

6 ноябряFun

Женщина с самыми длинными ногами пошла на рекорд

6 ноябряШоу-бизнес

"Люблю свою семью": Ольга Фреймут поделилась редкими фото с мужем

5 ноябряТехно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

5 ноябряEvents

Главный цвет 2020 года: в чем встречать год Металлической Крысы

Новости партнеров

Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм