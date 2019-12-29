Модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась на последних сроках беременности

Пользователи сети возмущены поведением звезды

Модель plus-size Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая вот-вот готовится стать мамой, полностью обнажилась на последних сроках беременности. Несмотря на свое положение, звезда активно принимает участие в фотосъемках и не стесняется своего тела.

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На своей странице в Instagram 32-летняя Эшли Грэм разместила откровенное фото, которое вызвало бурное обсуждение в сети и никого не оставило равнодушным. Как известно, она является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров.

Так, на черно-белом кадре будущая мама позирует полностью обнаженной, стоя на коленях.

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

Селебрити поддержали Эшли, написав комплименты в ее адрес, однако некоторые фолловеры восприняли этот пост как нечто пугающее.

"Почему все думают, что они должны все показывать", "Люди переоценивают наготу. Это грустно", "Никто не хочет этого видеть. Отписка", – пишут в комментариях рассерженные пользователи социальной сети.

Ранее мы писали о том, как Эшли Грэм эмоционально рассекретила пол будущего ребенка.

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