Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модель plus-size Эшли Грэм полностью обнажилась на последних сроках беременности

Пользователи сети возмущены поведением звезды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:12
Модель plus-size Эшли Грэм
Модель plus-size Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая вот-вот готовится стать мамой, полностью обнажилась на последних сроках беременности. Несмотря на свое положение, звезда активно принимает участие в фотосъемках и не стесняется своего тела.

Смотрите, как селебрити скрывают свою беременность:

На своей странице в Instagram 32-летняя Эшли Грэм разместила откровенное фото, которое вызвало бурное обсуждение в сети и никого не оставило равнодушным. Как известно, она является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека независимо от его параметров.

Так, на черно-белом кадре будущая мама позирует полностью обнаженной, стоя на коленях.

Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Селебрити поддержали Эшли, написав комплименты в ее адрес, однако некоторые фолловеры восприняли этот пост как нечто пугающее.

"Почему все думают, что они должны все показывать", "Люди переоценивают наготу. Это грустно", "Никто не хочет этого видеть. Отписка", – пишут в комментариях рассерженные пользователи социальной сети.

Ранее мы писали о том, как Эшли Грэм эмоционально рассекретила пол будущего ребенка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В возрасте 30 лет умерла известная модель Mama Cax: лучшие фото звезды Секс-скандал набирает обороты: на Харви Вайнштейна подала иск еще одна жертва Известная модель-трансгендер показала стройное тело: фото
беременность модель Эшли Грэм plus-size плюс-сайз

Новости партнеров

Торт
Торт "Минутка" на сковороде без выпечки
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Тает во рту: как вкусно засолить кету к новогодней ночи
Тает во рту: как вкусно засолить кету к новогодней ночи
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 15:20Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 14:25Психология

Как не позволять людям управлять вами: пять правил

Вчера, 13:45Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:31Афиша

Для взрослых и детей: лучшие рождественские мультфильмы

Вчера, 10:55Fun

"Мама говорила, что я выгляжу отвратительно": девушка с необычной внешностью вышла замуж

Вчера, 09:36Fun

Кот включил в машине "аварийку", чтобы хозяйка его спасла: фото и видео

27 декабряEvents

Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

27 декабряFun

"Сдачу оставь себе, грязное животное": новая версия "Один дома" потрясла сеть

27 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

27 декабряFun

27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

27 декабряШоу-бизнес

Отношения Брэда Питта и Дженнифер Энистон вышли на новый уровень: подробности

27 декабряFun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

26 декабряАфиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

26 декабряFun

Обнаженные студентки с собаками и пони попали на благотворительный календарь: фото

26 декабряEvents

Поздравления с Новым годом 2020: стихи и яркие открытки

Новости партнеров

Не стало 30-летней звезды
Не стало 30-летней звезды "Игры Престолов"
Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
Салат мышки в сыре с перепелиными яйцами на 2020
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Игорь Крутой выдал тайну романа Лорак и Лазарева
Игорь Крутой выдал тайну романа Лорак и Лазарева
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?