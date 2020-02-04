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Модель plus-size Эшли Грэм впервые показала трогательные кадры новорожденного сына

Знаменитость поделилась черно-белыми снимками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая на девятом месяце беременности полностью обнажилась, впервые показала фото своего новорожденного сына. Отметим, что 18 января 32-летняя знаменитость впервые стала мамой.

У Джейми Дорнана родилась третья дочь, смотрите подробности:

Так, на своей странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала кадры малыша, но пока лицо показывать не решилась. На черно-белом снимке известная модель трепетно держит за руку сына.

"Встреча с сыном наполнила наши сердца любовью, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам об этом завтра, на подкасте Pretty Big Deal", – написала Эшли под фото.

Первенец Эшли Грэм
Первенец Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Отметим, что о пополнении в семье 32-летняя Эшли Грэм рассказала в Instastories. Пол ребенка Эшли Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.

Модель plus-size показала сына
Модель plus-size показала сына
Фото: instagram.com/ashleygraham

Однако пока неизвестно, как супруги планируют назвать своего долгожданного первенца.

Напомним, что течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Также она сообщила и пол ребенка задолго до родов.

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