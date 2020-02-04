Модель plus-size Эшли Грэм впервые показала трогательные кадры новорожденного сына
Знаменитость поделилась черно-белыми снимками
Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая на девятом месяце беременности полностью обнажилась, впервые показала фото своего новорожденного сына. Отметим, что 18 января 32-летняя знаменитость впервые стала мамой.
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Так, на своей странице в Instagram Эшли Грэм опубликовала кадры малыша, но пока лицо показывать не решилась. На черно-белом снимке известная модель трепетно держит за руку сына.
"Встреча с сыном наполнила наши сердца любовью, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать вам об этом завтра, на подкасте Pretty Big Deal", – написала Эшли под фото.
Отметим, что о пополнении в семье 32-летняя Эшли Грэм рассказала в Instastories. Пол ребенка Эшли Грэм и ее муж, фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.
Однако пока неизвестно, как супруги планируют назвать своего долгожданного первенца.
Напомним, что течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Также она сообщила и пол ребенка задолго до родов.
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