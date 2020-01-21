Модель plus-size Эшли Грэм впервые стала мамой

О счастливом событии модель сама сообщила в своем микроблоге

Модель plus-size Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая ранее на 9-м месяце беременности полностью обнажилась, впервые стала мамой. Девушка родила мальчика 18 января и пока решила не показывать его лицо.

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О пополнении в семье 32-летняя Эшли Грэм рассказала в Инстагам-сторис. По ее словам, роды состоялись вечером 18 января. Но пол ребенка Эшли Грэм и ее муж фотограф Джастин Эрвин объявили задолго до появления малыша на свет.

"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в этот невероятный час" – написала счастливая мамочка.

Однако пока неизвестно, как супруги планируют назвать своего долгожданного первенца. Ни Эшли Грэм, ни Джастин Эрвин пока не публикуют фото новорожденного сына.

Напомним, что течение беременности знаменитость не переставала демонстрировать довольно откровенные наряды и даже показала, как изменилось ее тело. Также она сообщила и пол ребенка задолго до родов.

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