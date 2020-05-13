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Модель Снежана Онопко обвинила мужа в хищении ее имущества

В конце апреля манекенщица заявила, что разводится после 10 лет брака

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

В конце апреля украинская модель Снежана Онопко заявила, что после 10 лет брака уходит от своего мужа – бизнесмена Николая Щура. По словам 33-летней манекенщицы, причиной для этого послужили физическое насилие и измены со стороны ее супруга. Вскоре Снежана обвинила Николая в хищении ее имущества.

Онопко не единственная женщина, которая поделилась с поклонниками деталями своей личной жизни. Недавно Анфиса Чехова рассказала, как ее жестоко избил любимый мужчина.

Супермодель Снежана Онопко
Супермодель Снежана Онопко
Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Так, на своей странице в Instagram Снежана Онопко разместила пост, в котором пожаловалась на пока еще законного супруга. По словам топ-модели, мужчина забрал у нее автомобиль, ее личные вещи и даже драгоценности.

"Честно я очень удивлена, что после 10 лет совместной жизни мой уже почти бывший муж будет прятать машину, и не отдавать половину моих личных вещей и украшений! Это шок", – пишет она в соцсети.

Фото: instagram.com/snejanaonopka15/

В ноябре 2011 года Снежана Онопко вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. В апреле 2020 года она публично призналась, что намерена развестись с мужем, утверждая, что тот поднимал на нее руку и изменял.

Она отметила, что намерена отсудить у Щура половину общего имущества, в том числе и автомобиль Rolls-Royce, купленный за ее личные средства.

О токсичных отношениях смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии. Перед этим ведущая оскандалилась в Сети из-за своей критики жертв абьюза, после чего ее лишили звания "Женщина года".

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развод модель Снежана Онопко
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