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Модель, у которой Светлана Лобода "украла" фото, резко ответила певице

Певица LOBODA опубликовала чужое фото, чем вызвала громкий скандал в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Светлана Лобода показала голое фото, которое оказалось краденным
Светлана Лобода показала голое фото, которое оказалось краденным
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода попала в громкий скандал. Вчера в своем Instagram певица опубликовала голое фото, которое оказалось чужим. Позднее модель, которая была запечатлена на этом кадре, резко ответила украинской певице, а та заблокировала ее в ответ.

Смотрите ролик о том, как LOBODA обнажилась в Instagram:

Напомним, что вчера LOBODA запостила снимок, на котором запечатлена полностью обнаженная девушка, стоящая на голове. Некоторые из подписчиков Лободы заподозрили обман, но певица игнорировала их.

Светлана Лобода показала обнаженное тело
Светлана Лобода показала обнаженное тело
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Через некоторое время нашлась обладательница украденной фотографии, которая разоблачила Свету на своей странице в социальной сети.

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены", - написала в посте Nude Yoga Girl.

INSTAGRAM (@nude_yogagirl)

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото – Nude Yoga Girl.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/nude_yogagirl/

Сама Лобода не признает свою вину. В сторис артистка опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила подпись, мол, не утверждала, что на фото Света Лобода.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/lobodaofficial/

Отметим, что публикацию Светланы заблокировали в Инстаграм.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода показала редкое фото с малышкой Тильдой.

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