Модель, у которой Светлана Лобода "украла" фото, резко ответила певице

Певица LOBODA опубликовала чужое фото, чем вызвала громкий скандал в сети

Светлана Лобода показала голое фото, которое оказалось краденным Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода попала в громкий скандал. Вчера в своем Instagram певица опубликовала голое фото, которое оказалось чужим. Позднее модель, которая была запечатлена на этом кадре, резко ответила украинской певице, а та заблокировала ее в ответ.

Смотрите ролик о том, как LOBODA обнажилась в Instagram:

Напомним, что вчера LOBODA запостила снимок, на котором запечатлена полностью обнаженная девушка, стоящая на голове. Некоторые из подписчиков Лободы заподозрили обман, но певица игнорировала их.

Светлана Лобода показала обнаженное тело Фото: instagram.com/lobodaofficial

Через некоторое время нашлась обладательница украденной фотографии, которая разоблачила Свету на своей странице в социальной сети.

"Знаменитость притворяется мной! Я не могу понять, почему человек с 5 миллионами подписчиков крадёт мою фотографию и притворяется мной! Что не так с людьми? Зачем ты это делаешь, Светлана Лобода? В добавок ко всему, фотография была отретуширована, чтобы фигура выглядела стройнее. И вместо того, чтобы признать, что она сделала... Она удаляет комментарии, которые упоминают меня, и удаляет мои комментарии тоже. Работы художника должны быть защищены", - написала в посте Nude Yoga Girl.

10 Июл 2019 в 6:31 PDT INSTAGRAM (@nude_yogagirl)

Девушка также добавила, что Светлана Лобода удаляет ее комментарии и блокирует всех, кто пишет о том, что на фото – Nude Yoga Girl.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/nude_yogagirl/

Сама Лобода не признает свою вину. В сторис артистка опубликовала скриншот поста Nude Yoga Girl и добавила подпись, мол, не утверждала, что на фото Света Лобода.

Лобода украла чужое фото / Скриншот instagram.com/stories/lobodaofficial/

Отметим, что публикацию Светланы заблокировали в Инстаграм.

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