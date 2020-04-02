Модель Victoria's Secret госпитализирована из-за коронавируса: фото

У 30-летней звезды тяжелая форма COVID-19

Британская модель Алексина Грэм заразилась опасным недугом – коронавирусом. 30-летняя знаменитость, как и украинская актриса Иванна Сахно, была сразу же госпитализирована в больницу. По словам модели Victoria's Secret, все начиналось как обычное отравление, однако впоследствии появилась сильная лихорадка.

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Как рассказала Алексина своим подписчикам в Instagram, сейчас уже пошел пятый день борьбы с коронавирусом. Симптомы болезни исчезают, поэтому Алексина Грэм и решила поделиться своей историей.

Алексина Грэм в больнице Фото: Instagram

"В первый день у меня была тошнота и диарея. Появилась лихорадка, а потом, когда она спала, у меня началась сильная лихорадка. Кружилось в голове, было сложно дышать. Я потеряла способность правильно говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне этого делать, я не могла принять душ самостоятельно, мне нужна была помощь, чтобы даже встать с кровати, есть было больно", – написала модель.

Сейчас известная манекенщица находится в госпитале под присмотром врачей и обратилась к поклонникам с просьбой придерживаться карантина.

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"Некоторые люди до сих пор не воспринимают это серьезно. Они продолжают собираться вместе и устраивают вечеринки. Пожалуйста, оставайтесь дома одни или только с теми, с кем живете!" – отметила Алексина.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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