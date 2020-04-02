Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модель Victoria's Secret госпитализирована из-за коронавируса: фото

У 30-летней звезды тяжелая форма COVID-19

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:09

Британская модель Алексина Грэм заразилась опасным недугом – коронавирусом. 30-летняя знаменитость, как и украинская актриса Иванна Сахно, была сразу же госпитализирована в больницу. По словам модели Victoria's Secret, все начиналось как обычное отравление, однако впоследствии появилась сильная лихорадка.

Читайте также:
Больной коронавирусом Пласидо Доминго сделал официальное заявление

Как рассказала Алексина своим подписчикам в Instagram, сейчас уже пошел пятый день борьбы с коронавирусом. Симптомы болезни исчезают, поэтому Алексина Грэм и решила поделиться своей историей.

Алексина Грэм в больнице
Алексина Грэм в больнице
Фото: Instagram

"В первый день у меня была тошнота и диарея. Появилась лихорадка, а потом, когда она спала, у меня началась сильная лихорадка. Кружилось в голове, было сложно дышать. Я потеряла способность правильно говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне этого делать, я не могла принять душ самостоятельно, мне нужна была помощь, чтобы даже встать с кровати, есть было больно", – написала модель.

Сейчас известная манекенщица находится в госпитале под присмотром врачей и обратилась к поклонникам с просьбой придерживаться карантина.

Узнайте также, каким звездам пришлось отменить свадьбу из-за коронавируса:

"Некоторые люди до сих пор не воспринимают это серьезно. Они продолжают собираться вместе и устраивают вечеринки. Пожалуйста, оставайтесь дома одни или только с теми, с кем живете!" – отметила Алексина.

Ранее мы также рассказали, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
«Апрель будет самым тяжелым»: Украина просит Маска помочь в борьбе с COVID-19 Не поддаются панике: чем украинские звезды занимаются на карантине Кто из знаменитостей пожертвовал миллионы долларов на борьбу с коронавирусом
модель коронавирус пандемия подборка
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски?
Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски?
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Андрей Данилко наконец-то показал свою невесту
Ани Лорак появилась в компании певца-красавца
Ани Лорак появилась в компании певца-красавца
Каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды
Каких пассажиров в аэропорту всегда проверяют дважды
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)