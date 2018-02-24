Модель Victoria's Secret показалась миру полностью обнаженная

Сегодня, 13:29

Эльза Хоск ночью на своей странице в Instagram выставила фотографию, где она позирует на кровати совсем без одежды

Эльза Хоск. Фото: beztabu
Эльза Хоск. Фото: beztabu

Модель Victoria's Secret Эльза Хоск произвела фурор обнаженным селфи, порадовав фанатов свежей эротикой на своей странице в Instagram.

"Кто сейчас не спит?", – подписала она фото.

На снимке Эльза позирует полностью голая, сидя на постели, прикрывая одной рукой грудь, а другой делая селфи. Все, что она не смогла прикрыть – полностью выставлено напоказ.

Напомним, ранее Ким Кардашьян опубликовала откровенное фото в шубе на голое тело.

37-летняя телезвезда Ким Кардашьян в очередной раз порадовала поклонников на странице в Instagram "голым" фото. На новом снимке Ким позирует в шубе на голове тело, а на голове у звезды заплетены африканские косички.

Снимок просто "взорвал" Instagram. За короткое время он собрал почти 5 миллионов лайков.

Также сообщалось, что голая модель прошлась по пляжу в Малибу, притворившись елкой.

Бланка Бланко решила нарядиться в костюм новогодней ели и украсить свое красивое тело елочной гирляндой с новогодними шарами и бантами из лент, один из которых украшает левую грудь актрисы.

О том, как 19-летняя модель из США продала свою девственность, смотрите на видео ниже:
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Скриншот из видео на странице: facebook.com/tkommunar

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