Модная бабушка: Кристина Орбакайте поделилась фото Аллы Пугачевой с внуками

10 мая среднему внуку Пугачевой исполнилось 20 лет

Алла Пугачева. Фото: Instagram

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным семейным фото.

В выходные семья Орбакайте отправилась в гости к Алле Пугачевой. На снимке Алла Борисовна позирует в компании внуков – Дени Байсарова и Клавдии Земцовой. 10 мая среднему внуку Пугачевой исполнилось 20 лет.

69-летняя Примадонна выбрала для семейного праздника стильный повседневный наряд. Алла Борисовна предстала в джинсах и спортивной куртке. Образ артистки дополнили мокасины, модные очки и рюкзак.

"Фото излучает тепло, добро, позитив и счастье", "Так держать, Аллочка! Вечно молодая и красивая", "Бабушка модная", "Алла Борисовна вне времени", "Алла Борисовна Вы в любом возрасте красивы", "Алла Борисовна, шикарно выглядит!", "Алла Борисовна особенно хороша! Стильная женщина", "Алла Борисовна – вы супер", "Бабушка как девочка", "Пугачева очень стильно выглядит. Шикарная семья", – комментируют пользователи.

Алла Пугачева Фото: Instagram

Кристина Орбакайте с сыном Фото: Instagram

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