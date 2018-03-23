Модная битва: королевы Максима и Рания в Гааге

Королевы посетили самый известный музей современного искусства Нидерландов – Gemeentemuseum

Королева Рания и королева Максима. Фото: Getty

На днях король Иордании Абдалла II и королева Рания с двухдневным визитом прибыли в Гаагу, где встретились с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой.

В первый день королевы посетили самый известный музей современного искусства Нидерландов – Gemeentemuseum.



46-летняя королева Максима выбрала для встречи элегантное коричневое пальто-кейп с поясом, под которое подобрала шляпку и туфли в тон.

47-летняя королева Рания сделала ставку на голубой цвет. Для похода в музей, Рания предпочла стильное пальто от Salvatore Ferragamo, туфли от Jimmy Choo и сумочку от Fendi.

Королева Рания и королева Максима Фото: AFP

Вечером того же дня, в честь приезда короля Абдаллы II был организован торжественный прием, который прошел во дворце Нордейнде.

Королева Максима предстала в желтом платье с многоярусной юбкой от Claes Iversen. Образ королевы завершили украшения с бриллиантами. Королева Рания надела черное платье с вышивкой, которое дополнила клатчем от Bottega Veneta.

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима Фото: AFP

Во второй день королевы отправились в образовательный центр Mondriaan ROC. Серое платье с поясом королева Максима дополнила шляпой, перчатками, туфлями и клатчем в коричневых тонах.

Королева Рания и королева Максима Фото: Getty

Рания выбрала серую водолазку и жакет в тон от Salvatore Ferragamo, а также белые брюки-палаццо от Alexander Mcqueen. Свой стильный наряд она дополнила лодочками на каблуках от Gianvito Rossi, серьгами от Nikos Koulis и сумкой от Fendi.