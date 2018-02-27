Модная битва: Оля Полякова и Вера Брежнева в черных костюмах

Известные блондинки Вера Брежнева и Оля Полякова продемонстрировали стильные и сдержанные образы. Артистки на страничках в Instagram похвастались модными обновками. Оля и Вера примерили черные костюмы.

Полякова опубликовала в соцсети фото, на котором предстала в наряде от украинского дизайнера Анны Бублик. Свой мужской костюм Оля дополнила грубыми ботинками и фуражкой от Руслана Багинского.

"Мне кажется, мужской костюм на женщине, выглядит очень секси", – подписала кадр Полякова.

Фото: Instagram

Брежнева предпочла жакет со спущенными плечами от Артема Климчука и брюки от Игоря Чапурина. Элегантный образ Веры завершили блестящие лодочки от Charlotte Olympia.

Фото: Instagram

Напомним, Вера Брежнева поделилась фото в компании Константина Меладзе и показала роскошный образ. Брежнева предстала в вечернем платье с открытой спиной и белой шубе, а Меладзе запечатлен в смокинге.

Ранее Оля Полякова рассказала о строительстве дома, таинстве общения с океаном и на каких условиях готова представлять Украину на Евровидении.