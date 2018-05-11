Модная битва: Пэрис Джексон и Дженнифер Лопес в мини-платьях от Balmain

Свой образ Пэрис дополнила высокими сапогами

Пэрис Джексон. Фото: AFP

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялось главное модное событие года – 72-й бал Института костюма Met Gala. Одной из хозяек вечера стала жена Джорджа Клуни, адвокат Амаль Клуни. На светском мероприятии 48-летняя Дженнифер Лопес блистала в компании своего жениха Алекса Родригеса.

После официальной части многие звезды отправились на afterparty Met Gala.

Пэрис Джексон и Дженнифер Лопес выбрали для вечеринки мини-платья от французского бренда Balmain.

48-летняя Лопес выбрала сверкающий наряд, который дополнила черной шубкой, босоножками и серьгами-кольцами.

Дочь легендарного Майкла Джексона 20-летняя Пэрис предпочла ассиметричное короткое платье с блестками. Свой образ Пэрис дополнила высокими сапогами.

Дженнифер Лопес с женихом Фото: Getty

Пэрис Джексон Фото: Getty

Напомним, Кендалл Дженнер выбрала для появления на публике белоснежный костюм-двойку, который надела на обнаженное тело.

Недавно 42-летняя Шарлиз Терон примерила "голое" платье от Stella McCartney из кружева и корсетом.

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