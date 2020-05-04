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"Мое сердце разбито": у Эмбер Херд умерла мама

Голливудская звезда потеряла близкого человека

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:02

В семье голливудской актрисы Эмбер Херд, которая сейчас со скандалом разводится с Джонни Деппом, случилось горе – умерла мама звезды, Пейдж Парсонс. О смерти самого близкого человека знаменитость сообщила своим поклонникам в Instagram. Эмбер не стала разглашать подробности, но поделилась переживаниями – ее сердце разбито.

В публикации Херд также добавила, что ее мама всегда оказывала ей колоссальную поддержку и теперь она не знает, как без нее будет жить.

INSTAGRAM

"Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года", – трогательно написала Эмбер, опубликовав архивные кадры с мамой.

Джонни Депп представил суду 87 видео, на которых Эмбер Херд бьет актера. Детали в сюжете:

Напомним, до этого Эмбер Херд призналась, что ударила дверью по голове своего бывшего супруга Джонни Деппа.

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