"Мое сердце разбито": у Эмбер Херд умерла мама

Голливудская звезда потеряла близкого человека

В семье голливудской актрисы Эмбер Херд, которая сейчас со скандалом разводится с Джонни Деппом, случилось горе – умерла мама звезды, Пейдж Парсонс. О смерти самого близкого человека знаменитость сообщила своим поклонникам в Instagram. Эмбер не стала разглашать подробности, но поделилась переживаниями – ее сердце разбито.

В публикации Херд также добавила, что ее мама всегда оказывала ей колоссальную поддержку и теперь она не знает, как без нее будет жить.

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"Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года", – трогательно написала Эмбер, опубликовав архивные кадры с мамой.

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Напомним, до этого Эмбер Херд призналась, что ударила дверью по голове своего бывшего супруга Джонни Деппа.

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