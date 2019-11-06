"Мое солнышко": Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

Певица поздравила маму в Instagram

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала фото с Потапом в бассейне, поздравила свою маму с днем рождения. 6 ноября Лидии Петровне исполняется 64 года.

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Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала солнечное фото, на котором позирует ее мама Лидия Петровна вместе с собачкой дочери – Мими. Под снимком звезда оставила трогательное поздравление.

"Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем твоего рождения и, пожалуйста, оставайся такой же красивой и такой веселой, какая ты есть. А все остальное мы устроим!", – написала Настя Каменских.

Мама Насти Каменских – Лидия Петровна Фото: instagram.com/kamenskux

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что мама Насти прекрасно выглядит: "Ваша мама – красавица", "У красивой женщины – такая красивая мама", – пишут они.

Ранее мы также писали, что Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских. Музыкант вспомнил забавный случай, когда Настя Каменских вернулась домой в непривычном амплуа.

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