Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мое тело много пережило за последнее десятилетие": откровенное признание Анджелины Джоли

Голливудская актриса дала интервью известному журналу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которую недавно эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы, вот уже много лет остается самой обсуждаемой персоной мирового шоу-бизнеса. Развод актрисы с Брэдом Питтом, шестеро детей и болезни – самые актуальные темы, которые интересуют фанатов кинозвезды. После громкого расставания Джоли ушла в тень и даже заявила об уходе из кино, но, кажется, сейчас она снова ожила и готова к откровенным интервью.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Так, в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях. Ко всему, артистка призналась, что помогло ей обрести внутреннюю силу и чему она научилась у своих детей.

"Та часть нас, которая свободная, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена ​​самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. Они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", – заявила Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: harpersbazaar.com

Ко всему, с трудными моментами в жизни актрисе помогает молитва, которую она оставили в виде тату на своем теле. Татуировка на левой руке Джоли появилась, когда ей было всего 20 лет.

"Мое тело много пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью", – сказала Анджелина Джоли.

Читайте также:
Анджелина Джоли о разводе с Питтом: "В конце я не узнала себя"

Не забыла 44-летняя актриса упомянуть и о своем бывшем супруге – актере Брэде Питте, за разводом с которым наблюдал весь мир. Она призналась, что из-за него не может осуществить свою мечту – жить за границей: "Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить отец".

Ранее мы также писали, что Анджелина Джоли прокомментировала развод с Брэдом Питтом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Анджелина Джоли в прошлом: все, что нужно знать о новом романе Брэда Питта Анджелина Джоли откровенно рассказала, почему удалила обе груди Анджелина Джоли запретила дочери общаться с Брэдом Питтом - СМИ
шоу-бизнес актриса Анджелина Джоли Брэд Питт
Реклама

Новости партнеров

С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
Волочкова выходит замуж за Шатунова? Фото свадебного платья
Волочкова выходит замуж за Шатунова? Фото свадебного платья
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Квашеная капуста: 5 хитростей сделать закуску-шедевр
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией

Популярные статьи

Сегодня, 12:49Fun

Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Вчера, 15:15Техно

Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti

Вчера, 12:48Техно

Microsoft дарит пользователям Windows 10 бесплатный Office

Вчера, 10:52Travel

По цене такси: Ryanair распродает 100 тысяч билетов стоимостью от 9 евро

Вчера, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 07:18Психология

Чего боится каждый мужчина: всего один пункт

4 ноябряТехно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

4 ноябряШоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

4 ноябряFun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 ноябряШоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

4 ноябряШоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

4 ноябряШоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

4 ноябряEvents

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

4 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

4 ноябряFun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Настя Каменских призналась в жестоком избиении
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
"Скоро рот будет до ушей": Ани Лорак шокировала своим лицом
7 случаев, когда лучше промолчать
7 случаев, когда лучше промолчать
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела
Хочется кислой еды: что означают предупреждения тела