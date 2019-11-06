"Мое тело много пережило за последнее десятилетие": откровенное признание Анджелины Джоли

Голливудская актриса дала интервью известному журналу

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Знаменитая актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которую недавно эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы, вот уже много лет остается самой обсуждаемой персоной мирового шоу-бизнеса. Развод актрисы с Брэдом Питтом, шестеро детей и болезни – самые актуальные темы, которые интересуют фанатов кинозвезды. После громкого расставания Джоли ушла в тень и даже заявила об уходе из кино, но, кажется, сейчас она снова ожила и готова к откровенным интервью.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Так, в беседе с журналистами Harper's Bazaar Анджелина Джоли заговорила о бывшем муже Брэде Питте, планах на будущее, отношениях с детьми и внутренних переживаниях. Ко всему, артистка призналась, что помогло ей обрести внутреннюю силу и чему она научилась у своих детей.

"Та часть нас, которая свободная, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена ​​самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. Они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", – заявила Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли Фото: harpersbazaar.com

Ко всему, с трудными моментами в жизни актрисе помогает молитва, которую она оставили в виде тату на своем теле. Татуировка на левой руке Джоли появилась, когда ей было всего 20 лет.

"Мое тело много пережило за последнее десятилетие, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы. С невидимыми труднее бороться. На моем жизненном пути было много неожиданных поворотов. Иногда тебе больно, ты смотришь на тех, кого любишь, с болью", – сказала Анджелина Джоли.

Не забыла 44-летняя актриса упомянуть и о своем бывшем супруге – актере Брэде Питте, за разводом с которым наблюдал весь мир. Она призналась, что из-за него не может осуществить свою мечту – жить за границей: "Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Прямо сейчас я должна постоянно проживать там, где хочет жить отец".

Ранее мы также писали, что Анджелина Джоли прокомментировала развод с Брэдом Питтом.

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