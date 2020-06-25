"Моет его, носит на себе": молодая жена Павлика рассказала, как певец ухаживает за онкобольным сыном

Екатерина Репяхова прояснила ситуацию вокруг болезни 21-летнего Павла

После заявления сына украинского певца Виктора Павлика, что он на время прекращает курс химиотерапии, на артиста обрушились гневные комментарии. Пользователи Сети обвиняют Павлика в том, что он занимается своей жизнью, а не помогает онкобольному сыну Павлу.

Виктор Павлик с сыном Павлом Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

В ситуацию вмешалась 25-летняя супруга певца Екатерина Репяхова, с которой исполнитель официально поженился 29 мая 2020 года. Концертный директор певца в Instastories прояснила ситуацию. С ее слов, не все, что происходит у них с Виктором в жизни они показывают в социальных сетях. Тем более, они не затрагивают тему болезни Павла, чтобы не спекулировать на этом.

Екатерина рассказала, что Павлик-старший покупает ему коляски, ухаживает за ним, моет и носит сына. Но считает, что об этом не стоит рассказывать всем людям.

"Если мы что-то не показываем, это не значит, что ничего не происходит. Это не значит, что Виктор не заботится о сыне, не ездит туда. Просто я считаю, что это было бы странным, если бы я у себя в блоге транслировала такие вещи, как покупка коляски инвалидной. Это все происходит в нашей жизни. Но не думаю, что это было бы приятно Виктору и Паше. Он о нем заботится, он его моет, носит на себе, возит в больницу", – поделилась Екатерина.

Напомним, что 21-летний Павел Павлик не отказался от лечения и не собирается опускать руки. Он просто на время отказался от химиотерапии так, как его организму нужно восстановиться.

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