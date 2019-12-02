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Мог не дожить до 50 лет: Стас Михайлов перенес операцию на сердце

Российский певец специально отправился в Германию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Стас Михайлов
Стас Михайлов
Фото: instagram.com/stas_mihailoff

Известный российский певец Стас Михайлов перенес сложную операцию на сердце. Оказалось, что у исполнителя была аритмия, а насыщенный график и постоянные концерты лишь усугубили его состояние здоровья. Поэтому было принято решение провести операцию в Германии.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна смотрите в сюжете:

Об этом артист сам рассказал в эфире телеканала "Россия", отметим, что в день у него случалось по два-три приступа и даже был риск летального исхода. Более того, Стас Михайлов признался, что мог не дожить до своего 50-летия.

"Пришлось делать операцию. Вот как раз итог эмоциональных переживаний. Я думаю, что аритмия не только у меня. У меня в день случалось по 2−3 приступа. Ты принимаешь в какой-то момент решение, что дальше идти некуда. Во время операции тебя привязывают всего, чтобы ты не двигался. Я говорю: "Дайте мне икону". Мне принесли икону. Никогда в реанимацию, в операционную приносить их не разрешали. Мне положили икону на грудь, я сказал: "Я буду с ней делать операцию". Они пошли навстречу", — рассказывает Михайлов.

После операции врачи сказали российскому исполнителю, что 10−15 лет сердце волновать не будет.

Напомним, что на днях в Москве был срочно госпитализирован известный российский актер Дмитрий Ульянов с подозрением на инсульт.

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