Могилевская: "Когда Кузьма заканчивал балагурить, он превращался в мыслителя"

Певица также рассказала о фильме, снятом по мотивам книги певца

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными воспоминаниями о своем друге и коллеге, знаменитом украинском музыканте Андрее Кузьменко. 17 августа артисту исполнилось бы 50 лет и по такому случаю Сегодня.Lifestyle публиковал воспоминания друзей и коллег Кузьмы.

Андрей был не только талантливым музыкантом, но и писателем. На своей странице в Instagram Наталья Могилевская рассказала о фильме, снятом по повестям Кузьмы:

"На премьере фильма, по мотивам повести Кузьмы, с актером Игорем Цишкевичем, который сыграл одну из ключевых ролей. Фильм невероятно глубокий! Но именно таким я знала Кузьму... За кулисами, когда Кузьма заканчивал балагурить, он превращался в мыслителя, – в человека с непопулярными, глубокими мыслями и суждениями. Я рада, что часть своих философских размышлений: о жизни и человеческой сути, он оставил в виде книги, и я благодарна всем, кто работал над фильмом. Я знаю, что Кузьма хотел в нем сниматься", – написала певица.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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