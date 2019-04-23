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Могилевская ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за поздравления Зеленского

Певица четко объяснила свою позицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская, как многие ее коллеги, поздравила Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Артистка написала большое сообщение, обратившись к Владимиру. Однако многих поклонников Натальи эти слова разгневали. Особенно тех, кто поддерживал на выборах Петра Порошенко.

Некоторые подписчики Могилевской напиали ей гневные комментарии и заявили, что больше не являются поклонниками ее творчества и буквально "разочарованы в ней".

Фото: скришот instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Володя, поздравляю тебя с победой! Это беспрецендентный случай в истории, когда кандидат в Президенты лидирует с таким отрывом и в каждом регионе! Верю в тебя и в светлое будущее нашей страны. Сил тебе, выдержки, терпения! Ты и твоя команда всегда вызывали восхищение своими достижениями, но сейчас вы стали героями нашего времени. Хочется верить, что Наступила Оттепель", – написала Наталья в своем Instagram.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Позже певица дополнила свою запись: "Прочла часть ваших комментариев. Хочется дополнить о том, что путь успешного развития страны всего за несколько лет написан на 134 страницах и получил за это Нобелевскую. Мы можем стать на ноги за 2 года. Все просто и давно описано. Нужно только перестать "деребанить" бюджет и начать использовать во благо стране все, что под землёй, все, что над, ну и саму нашу землю, способную накормить и себя и соседей. Любой из бывших Президентов знал этот путь, но не применил! До сих пор не удалось национализировать богатства и ресурсы Украины. Я верю в то, что Володя будет пытаться это сделать. Но многим это не понравится. Нам бы молиться за него, а не мочить…".

Ранее мы сообщали, как звезды шоу-бизнеса отреагировали на результаты выборов в Украине.

Смотрите видео о том, как Наталья Могилевская устроила себе креативную фотосессию:

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Источник: Сегодня
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