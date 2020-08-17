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Могилевская, Пономарев, Руслана и другие звезды почтили память Кузьмы Скрябина

Сегодня, 17:09

Сегодня артисту исполнилось бы 52 года

Сегодня, 17 августа, 52 года могло бы исполниться знаменитому украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко), которому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины. В феврале 2015 года Кузьма трагически погиб в ДТП.

Его песни до сих пор слушают и вспоминают миллионы украинцев, а память о музыканте живет в сердцах его родных и коллег.

Сегодня.Lifestyle собрали воспоминания украинских знаменитостей о Кузьме, которыми они поделились сегодня, почтив память артиста.

С Натальей Могилевской у Кузьмы были теплые дружеские отношениях, когда-то они пели дуэтом. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото с Кузьмой и отметила, что ей его очень не хватает.

"Кузьма, ты всегда был намного взрослее и мудрее меня. Мне тебя очень не хватает, Друг!" – подписала публикацию Могилевская.

Скриншот: Instagram Натальи Могилевской

Группа "Антитіла", которые сделали кавер на песню Скрябина "Люди, як кораблі", также почтили память артиста, процитировав строчки из песни.

"Наш океан знає більше, ніж ми – секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі й малі – люди як кораблі! Продолжаем нести твои истины людям. Почетно! С днем рождения, Кузьма! Всегда с нами!" – написали участники группы в своем официальном аккаунте в Instagram.

INSTAGRAM

Певица Руслана: "Кузьма! C днем рождения!!! Чувак, без тебя нет драйва! Братик! Мы все тебя любим и нам тебя не хватает наяву, но ты живешь в наших сердцах. Ты там, где Солнце на стенах...Не пожалейте полминуты, и выкладывайте все фото и видео Кузьмы с вашими воспоминаниями о нем", – написала певица в Facebook.

Скриншот: Facebook Русланы

Не забыл про любимого всеми артиста и украинский певец DZIDZIO. Он опубликовал на своей странице в Instagram черно-белое фото Кузьмы с подписью "С днем рождения, друг".

Скриншот: Instagram DZIDZIO

Вспомнил Кузьму и украинский певец Александр Пономарев.

"С Днем рождения, Кузя. Царство Небесное!" – написал артист и добавил видео с концерта в память о Кузьме в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: Instagram Александра Пономарева

Почтил память певца и IVAN NAVI, написав в своих Instastories "Помним, Кузьма" на фоне кадров с концерта, где он спел песню Скрябина. Ранее артист не раз признавался, что его псевдоним придумал ему Кузьма.

Скриншот: Instagram IVAN NAVI

Ранее Сегодня.Lifestyle вспомнили лучшие песни музыканта и его цитаты об Украине.

Кузьме Скрябину поставили памятник – смотрите видео:

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