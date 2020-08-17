Могилевская, Пономарев, Руслана и другие звезды почтили память Кузьмы Скрябина

Сегодня артисту исполнилось бы 52 года

Сегодня, 17 августа, 52 года могло бы исполниться знаменитому украинскому музыканту Кузьме Скрябину (Андрею Кузьменко), которому президент Украины посмертно присвоил звание Героя Украины. В феврале 2015 года Кузьма трагически погиб в ДТП.

Его песни до сих пор слушают и вспоминают миллионы украинцев, а память о музыканте живет в сердцах его родных и коллег.

Сегодня.Lifestyle собрали воспоминания украинских знаменитостей о Кузьме, которыми они поделились сегодня, почтив память артиста.

С Натальей Могилевской у Кузьмы были теплые дружеские отношениях, когда-то они пели дуэтом. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала архивное фото с Кузьмой и отметила, что ей его очень не хватает.

"Кузьма, ты всегда был намного взрослее и мудрее меня. Мне тебя очень не хватает, Друг!" – подписала публикацию Могилевская.

Скриншот: Instagram Натальи Могилевской

Группа "Антитіла", которые сделали кавер на песню Скрябина "Люди, як кораблі", также почтили память артиста, процитировав строчки из песни.

"Наш океан знає більше, ніж ми – секрети всі у нього на дні. А ми ходим зверху, великі й малі – люди як кораблі! Продолжаем нести твои истины людям. Почетно! С днем рождения, Кузьма! Всегда с нами!" – написали участники группы в своем официальном аккаунте в Instagram.

INSTAGRAM

Певица Руслана: "Кузьма! C днем рождения!!! Чувак, без тебя нет драйва! Братик! Мы все тебя любим и нам тебя не хватает наяву, но ты живешь в наших сердцах. Ты там, где Солнце на стенах...Не пожалейте полминуты, и выкладывайте все фото и видео Кузьмы с вашими воспоминаниями о нем", – написала певица в Facebook.

Скриншот: Facebook Русланы

Не забыл про любимого всеми артиста и украинский певец DZIDZIO. Он опубликовал на своей странице в Instagram черно-белое фото Кузьмы с подписью "С днем рождения, друг".

Скриншот: Instagram DZIDZIO

Вспомнил Кузьму и украинский певец Александр Пономарев.

"С Днем рождения, Кузя. Царство Небесное!" – написал артист и добавил видео с концерта в память о Кузьме в своем Instagram-аккаунте.

Скриншот: Instagram Александра Пономарева

Почтил память певца и IVAN NAVI, написав в своих Instastories "Помним, Кузьма" на фоне кадров с концерта, где он спел песню Скрябина. Ранее артист не раз признавался, что его псевдоним придумал ему Кузьма.

Скриншот: Instagram IVAN NAVI

Ранее Сегодня.Lifestyle вспомнили лучшие песни музыканта и его цитаты об Украине.

Кузьме Скрябину поставили памятник – смотрите видео:

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