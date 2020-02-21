"Могут быть проблемы, как у Жанны Фриске": Ирина Былик впервые рассказала о страшной болезни

Из-за недуга певица не смогла родить самостоятельно

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая прокомментировала слухи о разводе, впервые вышла замуж в 45 лет. Избранником звезды стал продюсер и фотограф Аслан Ахмадов, который большую часть своего времени живет и работает в России. И хотя пара живет на две страны в гостевом браке, в 2015 году супруги стали родителями сыночка Табриза.

Ирина и Аслан не скрывают, что ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. А в интервью рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Ирина Билык впервые призналась, почему не родила сына самостоятельно. Выяснилось, что медики предупредили певицу, что в результате беременности у нее могут появиться такие же проблемы, как у Жанны Фриске.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Конечно, об этом никаких интервью, артисты никогда не рассказывают. Потому что особо никто не спрашивает. И когда мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.

На вопрос, была ли это онкология, Ирина ответила: "Ну, почти так. Ну я место, где это было, даже не хочу... Чтобы страна волновалась, все. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею. Потому что у меня сынок. У меня все хорошо, у меня хорошее настроение. И я знала, что если этого маленького сыночка не будет, я буду очень расстроена, работать не смогу, петь не смогу".

Об отношениях с мужем, уколах красоты и пластических операциях Ирина Билык рассказала "Зірковому шляху":

Ранее мы также писали, что Ирину Билык жестко подставили.

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