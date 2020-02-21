Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Могут быть проблемы, как у Жанны Фриске": Ирина Былик впервые рассказала о страшной болезни

Из-за недуга певица не смогла родить самостоятельно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая прокомментировала слухи о разводе, впервые вышла замуж в 45 лет. Избранником звезды стал продюсер и фотограф Аслан Ахмадов, который большую часть своего времени живет и работает в России. И хотя пара живет на две страны в гостевом браке, в 2015 году супруги стали родителями сыночка Табриза.

Ирина и Аслан не скрывают, что ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери. А в интервью рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Ирина Билык впервые призналась, почему не родила сына самостоятельно. Выяснилось, что медики предупредили певицу, что в результате беременности у нее могут появиться такие же проблемы, как у Жанны Фриске.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Ирина Билык и Аслан Ахмадов
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Я должна была сама родить. И потом мне сделали операцию. Конечно, об этом никаких интервью, артисты никогда не рассказывают. Потому что особо никто не спрашивает. И когда мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что я все же нужна своему народу. И не буду рисковать", – вспоминает Билык.

На вопрос, была ли это онкология, Ирина ответила: "Ну, почти так. Ну я место, где это было, даже не хочу... Чтобы страна волновалась, все. Но я вышла из этого состояния именно таким образом. И послушала врачей. И не жалею. Потому что у меня сынок. У меня все хорошо, у меня хорошее настроение. И я знала, что если этого маленького сыночка не будет, я буду очень расстроена, работать не смогу, петь не смогу".

Об отношениях с мужем, уколах красоты и пластических операциях Ирина Билык рассказала "Зірковому шляху":

Ранее мы также писали, что Ирину Билык жестко подставили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Она космическая": Дмитрий Дикусар откровенно заговорил о романе с Ириной Билык "Общаться со мной опасно": Ирина Билык рассказала об отношениях с экс-супругами Дима Коляденко поделился историей расставания с Ириной Билык
Ирина Билык
Реклама

Новости партнеров

В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Знаменитости, которые оказались детьми известных актеров. Фото
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFood

Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляШоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк "рассказала" о состоянии матери красноречивыми фото из Италии

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Салат с тунцом консервированным классический
Салат с тунцом консервированным классический
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
18-летняя дочь Веры Брежневой взорвала Сеть пикантным снимком
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
10 турецких актрис, которые покорят вас своей красотой
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Как снизить давление без таблеток: советы от врача
Как снизить давление без таблеток: советы от врача
Медики рассказали, чем опасны мандарины
Медики рассказали, чем опасны мандарины