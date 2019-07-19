"Мои Кравчата": Елена Кравец показала своих детей и рассекретила дату их рождения

Шоувумен опубликовала фото с двойняшками

Елена Кравец Фото: instagram.com/lennykravets

42-летняя актриса Студии "Квартал 95" Елена Кравец родила своих младших детей ровно три года назад – 19 июля 2016 года. При этом ранее в СМИ была информация, что близнецы появились на свет на месяц позже – 15 августа. Однако Елена Кравец наконец расставила все точки над "і" и даже опубликовала фото с сыном Ваней и дочерью Катей.

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Сегодня малышам исполняется три года, и в честь такого события из звездная мама Елена Кравец поделилась трогательным кадром, на котором позирует в постели с Ваней и Катей. Отметим, что артистка лишь недавно впервые показала двойняшек. До этого Елена публиковала фото с детьми, однако их лица не показывала.

"С днем рождения, мои Кравчата!)))", – написала Елена Кравец на своей странице в Instagram.

Елена Кравец показала двойняшек Ваню и Катю Фото: instagram.com/lennykravets

Кроме Вани и Кати, Елена Кравец и ее муж Сергей воспитывают старшую дочь – 16-летнюю Машу.

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