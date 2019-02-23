Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

Российская балерина сделала снимок на пляже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова
Фото: instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая не так давно без белья вышла искупаться на улицу,  опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она с мокрыми волосами позирует на пляже в зеленом купальнике, и поздравила российских с 23 февраля.

"Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви", – написала под снимком Анастасия Волочкова.
 

INSTAGRAM (@volochkova_art)

Фото звезды за пару часов собрало почти пять тысяч лайков. Стоит отметить, что балерина отключила комментарии к посту, видимо, из-за критики со стороны подписчиков и поклонников. Они часто обвиняют Анастасию Волочкову в излишней откровенности и пошлости.
 

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье. На фото 41-летняя танцовщица запечатлена в гостиной в наряде со смелым декольте.  Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника. Танцовщица отправилась на зимние каникулы на Мальдивы. В отпуске звезда продемонстрировала фигуру в бикини.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Это сама Настя»: Волочкова показала любовника и вызвала споры С Волочковой в крошечном купальнике случился конфуз "Забыла надеть платье?" Волочкова поразила сеть откровенным нарядом "С ума сошла": Волочкова без белья вышла искупаться на улицу
фигура обнаженная внешность Анастасия Волочкова купальник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне
Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Популярные статьи

Сегодня, 16:12Fun

23 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:43Шоу-бизнес

Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой

Сегодня, 08:03Шоу-бизнес

"Пора худеть": Настя Каменских удивила фигурой на фото

Вчера, 16:54Fun

22 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:53Travel

Навсегда закрыт? Что происходит на самом популярном курорте Египта

Вчера, 12:37Шоу-бизнес

"Любовь всей жизни": Влад Топалов показал фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном

Вчера, 12:11Fun

"Все это для мамы": девушка продала невинность политику за 2,6 миллиона долларов

Вчера, 11:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Близнецы: следом за волной трудоголизма вас накроет волна влюбленности

Вчера, 10:09Шоу-бизнес

Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото

Вчера, 09:49Психология

Гороскоп на сегодня: Львам пора отдохнуть, а Близнецам стоит больше доверять себе

21 февраляFood

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 Марта

21 февраляШоу-бизнес

Babу shower Меган Маркл: названа ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку

21 февраляШоу-бизнес

"Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели

21 февраляTravel

Евросоюз обновил правила выдачи виз: что изменилось

21 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

21 февраляFun

Пилот случайно изобразил в небе пошлое послание: фото

Новости партнеров

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Каменских сделала неоднозначное заявление о Потапе: На всю жизнь
Каменских сделала неоднозначное заявление о Потапе: На всю жизнь
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти