Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам
Российская балерина сделала снимок на пляже
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая не так давно без белья вышла искупаться на улицу, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она с мокрыми волосами позирует на пляже в зеленом купальнике, и поздравила российских с 23 февраля.
"Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви", – написала под снимком Анастасия Волочкова.
INSTAGRAM (@volochkova_art)
Фото звезды за пару часов собрало почти пять тысяч лайков. Стоит отметить, что балерина отключила комментарии к посту, видимо, из-за критики со стороны подписчиков и поклонников. Они часто обвиняют Анастасию Волочкову в излишней откровенности и пошлости.
Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье. На фото 41-летняя танцовщица запечатлена в гостиной в наряде со смелым декольте. Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника. Танцовщица отправилась на зимние каникулы на Мальдивы. В отпуске звезда продемонстрировала фигуру в бикини.
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