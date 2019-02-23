Анастасия Волочкова в купальнике обратилась к мужчинам

Российская балерина сделала снимок на пляже

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая не так давно без белья вышла искупаться на улицу, опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она с мокрыми волосами позирует на пляже в зеленом купальнике, и поздравила российских с 23 февраля.

"Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником! От души. Будьте благородны, добры, достойны и честны. Счастья вам и любви", – написала под снимком Анастасия Волочкова.



INSTAGRAM (@volochkova_art) 23 Фев 2019 в 2:46 PST

Фото звезды за пару часов собрало почти пять тысяч лайков. Стоит отметить, что балерина отключила комментарии к посту, видимо, из-за критики со стороны подписчиков и поклонников. Они часто обвиняют Анастасию Волочкову в излишней откровенности и пошлости.



INSTAGRAM 22 Фев 2019 в 11:02 PST

INSTAGRAM 13 Фев 2019 в 2:06 PST

Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову осудили за "вульгарное" платье. На фото 41-летняя танцовщица запечатлена в гостиной в наряде со смелым декольте. Также напомним, что Волочкова прогадала с размером купальника. Танцовщица отправилась на зимние каникулы на Мальдивы. В отпуске звезда продемонстрировала фигуру в бикини.

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