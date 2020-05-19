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"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

Певица опубликовала закулисное фото

Инна Петрова
Сегодня, 10:00

Тина Кароль, которую Dan Balan познакомил со своей мамой, в социальной сети разместила загадочное сообщение. Артистка опубликовала в insta-stories фотографию в роскошном платье и призналась, что подготовила что-то неожиданное.

Напомним, что недавно KHAYAT удивил признанием, сложно ли работать с Тиной Кароль. Он также заявил, что всей своей популярностью обязан ей.

Смотрите в сюжете, как Тина Кароль выглядит без макияжа:

Накануне в Instagram Тина Кароль опубликовала закулисное фото. На нем она позирует в облегающем платье-кольчуге. Наряд традиционно подчеркивает стройную фигуру звезды.

Тина Кароль | Фото: instagram.com/tina_karol

"Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет", – написала Тина.

Что именно имеет в виду артистка – остается загадкой. Фанаты гадают, что это может быть новый материал, так как ранее Тина Кроль уже проговорилась, что на карантине продолжает работать над новыми песнями. Кроме того, она записала совместную композицию и исполнила ее в дуэте с Dan Balan.

Ранее Тина Кароль эмоционально прокомментировала пятую победу в "Голосі країни-10".

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