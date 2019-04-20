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Молодая жена Венсана Касселя родила первенца: первые подробности

22-летняя модель Тина Кунаки и 52-летний актер Венсан Кассель стали родителями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
Тина Кунаки и Венсан Кассель стали родителями
Фото: instagram.com/tinakunakey

22-летняя модель, жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая недавно обнажилась для глянца, родила первенца. Радостной новостью знаменитый отец поделился в своем блоге. Кассель также рассекретил пол ребенка и его необычное имя. 

В пятницу, 19 апреля, в Instagram Венсана Касселя появилась публикация, в которой актер сообщил о рождении их общего с Тиной Кунаки ребенка. Фото, на которой изображена река Амазонка, француз подписал так: "Амазони родилась". Таким образом Венсан подтвердил, что на свет появилась девочка, и что они с Тиной назвали малышку необычным именем.

 

Публикация от Vincent Cassel (@vincentcassel)

А вот молодая мама пока что никак не комментирует долгожданное событие, хотя будучи беременной не стеснялась публиковать откровенные фото с округлым животом

Напомним, что Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились в конце августа 2018 года. До этого возлюбленные встречались около двух лет. Церемония венчания прошла в городе Бидарт на юго-западе Франции. Ранее актер был женат на актрисе Монике Белуччи, с которой развелся в 2013 году. Моника родила от Венсана двоих дочерей - Дэву и Леони. 

Смотрите, как западные актрисы скрывают беременность:

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