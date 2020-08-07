Молодая жена Виктора Павлика отреагировала на новость о смерти его сына

Сам артист пока не комментировал трагедию

В возрасте 21-го года ушел из жизни сын знаменитого украинского певца Виктора Павлика. Об этом сообщила бывшая жена Виктора, мать Павла – Лариса Созаева. Артист пока что не комментировал смерть своего ребенка, однако на эту новость отреагировала его 26-летняя супруга Екатерина Репяхова.

В Instastories она опубликовала сообщение на черном фоне: "Я не знаю, какие подобрать слова. Больно", – написала девушка.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что в последнее время между Репяховой и бывшей женой Павлика Ларисой, матерью Павла, были напряженные отношения. Недавно Лариса резко отреагировала на то, как некоторое время назад Репяхова поделилась подробностями болезни 21-летнего Павла. В ответ Репяхова заявила, что Лариса угрожает ей и Виктору судом.

Напомним, Павел Павлик родился от третьего брака Виктора – с Ларисой Созаевой. После того, как парню диагностировали болезнь, его лечили в Израиле. Виктор Павлик неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына, однако состояние Павла только ухудшалось.

Как Виктор Павлик провел карантин – смотрите видео:

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