Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Моложе Максима выглядите": Алла Пугачева удивила фанатов внешним видом

Примадонна поразила стройной фигурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: Instagram.com

Несколько дней назад законный супруг российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками рождественском снимком, на котором запечатлена помолодевшая Примадонна. Артиста обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Но он решил доказать всем, что его 70-летняя супруга действительно цветет и пахнет.

Также не пропустите видео: 70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту

Так, на своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал новый семейный кадр, на котором запечатлена звезда российской эстрады вместе с их детьми – Гарри и Лизой.

"Семейный поход в кино", – написал супруг певицы под фото.

Алла Пугачева вместе со своей семьей
Алла Пугачева вместе со своей семьей
Фото: instagram.com/maxgalkinru

На снимке Алла Борисовна выглядит молодо и свежо, многие поклонники не упустили возможность засыпать кумира комплиментами: "Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите", "Тысяча слов восхищения", "Алла Борисовна как всегда шикарна", "Алла Борисовна совсем не стареет".

Напомним, ранее в Сети появились фото культовой исполнительницы Аллы Пугачевой в молодости.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
После заявления Максима Галкина о болезни Алла Пугачева неожиданно помолодела: фото Алла Пугачева больна: заявление Галкина на похоронах Волчек Алла Пугачева испугала фанатов исхудавшим видом: фото
шоу-бизнес певица Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:15Fun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 12:17Fun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

Вчера, 17:40Техно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

Вчера, 16:30Шоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

Вчера, 12:37Fun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:10Events

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Вчера, 08:25Fun

Девушка прославилась в интернете благодаря необычным бровям: фото

9 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

9 январяШоу-бизнес

Как королевская семья поздравила Кейт Миддлтон с днем рождения: фото

9 январяШоу-бизнес

Экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной: фото

9 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

9 январяШоу-бизнес

Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

9 январяШоу-бизнес

Елизавета II расстроена, принцы Чарльз и Уильям в ярости: реакция членов королевской семьи на заявление Гарри и Меган

9 январяFun

9 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Одно упражнение, благодаря которому вы точно похудеете
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Ученые выяснили сколько на самом деле может прожить человек
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Эффектная жена Златана, которая всегда остается в тени мужа
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов