"Моложе Максима выглядите": Алла Пугачева удивила фанатов внешним видом

Примадонна поразила стройной фигурой

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Instagram.com

Несколько дней назад законный супруг российской певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками рождественском снимком, на котором запечатлена помолодевшая Примадонна. Артиста обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Но он решил доказать всем, что его 70-летняя супруга действительно цветет и пахнет.

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Так, на своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал новый семейный кадр, на котором запечатлена звезда российской эстрады вместе с их детьми – Гарри и Лизой.

"Семейный поход в кино", – написал супруг певицы под фото.

Алла Пугачева вместе со своей семьей Фото: instagram.com/maxgalkinru

На снимке Алла Борисовна выглядит молодо и свежо, многие поклонники не упустили возможность засыпать кумира комплиментами: "Аллочка, вы уже моложе Максима выглядите", "Тысяча слов восхищения", "Алла Борисовна как всегда шикарна", "Алла Борисовна совсем не стареет".

Напомним, ранее в Сети появились фото культовой исполнительницы Аллы Пугачевой в молодости.

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