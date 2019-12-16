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"Молятся за нее на Святой земле": стало известно о паломничестве Анастасии Заворотнюк в Иерусалим

За здоровье актрисы молятся монахини

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На прошлой недели появились неутешительные новости о состоянии здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк – звезда сериала "Моя прекрасная няня" парализована. Семья звезды эти слухи не подтвердила, но и не опровергла. Теперь же все, кто беспокоится за жизнь Анастасии, принялись молиться за ее здоровье.

Родственники Анастасии Заворотнюк нуждаются в дополнительных средствах. Детали в сюжете:

Так, на странице поддержки актрисы в Instagram ее родные сообщили, что к борьбе за жизнь Заворотнюк присоединились монахини некоторых монастырей. По словам семьи "Няни Вики", в 2015 году Анастасия Заворотнюк посещала Иерусалим с паломнической миссией. Она встречалась с монахинями Горненского женского монастыря в Иерусалиме и других монастырей. Все они сейчас молятся за здоровье артистки и, по словам родных, облегчают переживания всей семьи.

"Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка", – выразили благодарность родные актрисы монахиням, которые молятся за здоровья Анастасии.

Ранее мы также писали, что супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы.

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