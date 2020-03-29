MONATIK аплодировал стоя: душевное выступление звезды "Папіка" на Голосі країни-10

Дарья Петрожицкая исполнила песню Квитки Цисык

В это воскресенье, 29 марта, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры на неопределенное время. В связи с этим этап "нокаутов" продлили, и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Dan Balan.

Звезда сериала "Папік" Дарья Петрожицкаяуже давно стала любимицей зрителей. Ее тренер – Dan Balan – не раз признавался, что не жалеет о своей "краже". На вокальных боях молдавский певец спас Дарью и совершил кражу у Тины Кароль.

Во время вокальных "нокаутов" звезда "Папіка" предстала в необычном для себя образе, исполнив украинскую песню Квитки Цисык "Ой, ходить сон". После выступления Дарьи Петрожицкой MONATIK аплодировал участнице стоя. За столь душевное исполнение Dan Balan отдал девушке место в первом кресле. Актриса попала в четверку победителей команды Balan, которых мы увидим уже в прямых эфирах.

Также узнайте, как прошли первые вокальные "нокауты" на шоу "Голос країни 10".

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