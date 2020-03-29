Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MONATIK аплодировал стоя: душевное выступление звезды "Папіка" на Голосі країни-10

Дарья Петрожицкая исполнила песню Квитки Цисык

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 22:41

В это воскресенье, 29 марта, продолжились вокальные "нокауты" юбилейного сезона шоу "Голос країни". Отметим, что из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли прямые эфиры на неопределенное время. В связи с этим этап "нокаутов" продлили, и теперь каждый эфир будет посвящен одному из тренеров. Сегодня за право выступать в прямых эфирах боролись подопечные Dan Balan.

Читайте также:
Голос країни-10: кто из команды MONATIK прошел в прямые эфиры

Звезда сериала "Папік" Дарья Петрожицкаяуже давно стала любимицей зрителей. Ее тренер – Dan Balan – не раз признавался, что не жалеет о своей "краже". На вокальных боях молдавский певец спас Дарью и совершил кражу у Тины Кароль.

Во время вокальных "нокаутов" звезда "Папіка" предстала в необычном для себя образе, исполнив украинскую песню Квитки Цисык "Ой, ходить сон". После выступления Дарьи Петрожицкой MONATIK аплодировал участнице стоя. За столь душевное исполнение Dan Balan отдал девушке место в первом кресле. Актриса попала в четверку победителей команды Balan, которых мы увидим уже в прямых эфирах.

Также узнайте, как прошли первые вокальные "нокауты" на шоу "Голос країни 10".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Голос країни-10: подробности первых вокальных "нокаутов" Голос країни-10: кто из команды MONATIK прошел в прямые эфиры Участница Голосу країни-10, которая попала в "Миротворец", покинула шоу
шоу вокал Голос країни 10 Дарья Петрожицкая
Реклама

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 18:05Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Сегодня, 08:00Fun

29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:50Events

Сегодня ночью переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 10:19Fun

Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня

Вчера, 09:31Wellness

Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов

27 мартаШоу-бизнес

Ольга Куриленко, Пласидо Доминго, принц Чарльз: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

27 мартаWellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

27 мартаПсихология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

27 мартаТехно

Потенциально опасный астероид полетит к Земле в апреле 2020 года

27 мартаFun

Заплаканная стюардесса попрощалась с пассажирами из-за COVID-19: видео

27 мартаFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

27 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев заразился коронавирусом от Льва Лещенко – СМИ

27 мартаFood

Бананы: польза и вред для здоровья

27 мартаTravel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

27 мартаWellness

Как настроение влияет на организм человека: ответ ученых

27 мартаПсихология

Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

Новости партнеров

Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Балан натякнув на вагітність Кароль забавним подарунком
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Торт Медовик шоколадный без раскатывания коржей
Торт Медовик шоколадный без раскатывания коржей