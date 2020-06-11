Хит этого года: MONATIK и Вера Брежнева презентовали клип на песню "ВечерИночка"

Певица предстала перед фанатами в белой фате

Украинский певец MONATIK, который недавно впервые показал свою семью в новом фильме-биографии, и экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выпустили новую совместную песню под названием "ВечерИночка", а 10 июня артисты презентовали видеоклип.

Клип создавала команда мультиартиста, покорившая весь мир — режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.

MONATIK и Вера Брежнева Фото: пресс-служба

"У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение — праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная ВечерИночка", — комментирует коллаборацию Вера Брежнева.

Композиция вошла в альбом певицы "V", релиз которого также состоялся сегодня.

"Мы приглашаем Вас на вечериночку нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии!

Будьте здоровы, вечером и ночью , днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы – это каждым мигом наслаждение... Вера в любовь спасает мир! Вера, как же я рад вновь создавать с тобой хорошее настроение, прекрасные эмоции и танцы!" – написал певец на своей странице в Instagram.

Напомним, сингл MONATIK признан самой знаковой песней за два десятилетия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться