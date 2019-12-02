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MONATIK на М1 Music Awards получил премию от поклонников

Фан-клуб MONATIK "Ритмоловы" вручил специальную награду своему любимому артисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
MONATIK
MONATIK
Фото: пресс-служба

Один из самых востребованных украинских артистов MONATIK получил эксклюзивную награду на премии М1 Music Awards от своего фан-клуба – "Гению современности". Фан-клуб MONATIK "Ритмолов" специально готовился к церемонии награждения, чтобы удостоить особой награды любимого артиста. Статуэтка была вручена MONATIK представителями фан-клуба и ведущими церемонии награждения на красной дорожке M1MA.

Смотрите также откровенное интервью с MONATIK:

Как признался мультиартист в прямом эфире, это было крайне неожиданно и он невероятно благодарен своему слушателю за столь приятную награду, ведь музыка MONATIK живет именно для его поклонников.

На церемонии награждения М1МА артист выступил с потрясающим номером на сингл "Каждый раз". Страсти с тростями... Именно так можно назвать то действие, экранизацией которого насладились зрители. Высокий уровень хореографии MONATIK с тростью, музыкальное и визуальное оформление номера, а также оригинальные костюмы – все это было детально проработано.

MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
MONATIK получил награду от фан-клуба – "Гений современности"
Фото: пресс-служба
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В этот вечер артист получил еще три статуэтки на основной торжественной части церемонии награждения – "Лучший артист", "Лучший клип" и "Лучший танцевальный трек".

Стоит отметить, что география концертов MONATIK растет с каждым годом, а соответственно, и поклонники узнают про артиста на разных континентах. Мультиартист после невероятного аншлагового шоу на НСК "Олимпийский" в Киеве отправился в стадионный тур, а также в мировой. На концертах MONATIK в Штатах были американцы, а также кубинцы, латиноамериканцы, испанцы и англичане, которые наизусть знали синглы из нового альбома "LOVE IT ритм".

Напомним, ранее MONATIK рассказал о сотрудничестве с Apple Music.

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