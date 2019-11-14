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MONATIK рассказал о сотрудничестве с Apple Music: все подробности

Певец заинтриговал коллаборацией со всемирной радио-сетью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
MONATIK
MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official

Находясь в американской части мирового тура украинский певец MONATIK успевает не только собирать концерты по самым знаковым городам США.

Юла рассказала о конфликте с MONATIK. Подробности в сюжете:

Артист ведет переговоры о глобальном сотрудничестве с международной компанией Apple Music, разрабатывает коллаборации с арт-инсталляторами мирового уровня, посещает радиостанции в Штатах.

MONATIK в офисе Apple Music в Калифорнии
MONATIK в офисе Apple Music в Калифорнии
Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK стал первым артистом из стран СНГ, которого пригласили в офис глобальной радиостанции Apple Music и Beats 1 в Лос-Анджелесе. Артист поделился этой новостью на своей странице в социальной сети: "Благодарен за приглашение Apple Music и Radio Beats1". Совсем скоро много новостей и премьер".

Радиостанция Beats 1, гостем которой стал мультиартист, входит в состав глобальной корпорации Apple Music. Главной особенностью станции является то, что вся музыка, проигрываемая в эфире, подбирается вручную ведущими специалистами в области музыки, такими как Канье Уэст, MONATIK, Фаррелл Уильямс, Dr.Dre, Дрейк и другие.

Ранее мы также писали, что MONATIK поделился редкими кадрами сыновей.

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