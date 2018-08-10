MONATIK очень трогательно поздравил жену с днем рождения

Певец в соцсети опубликовал стих, посвященный супруге

MONATIK. Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Популярный украинский певец MONATIK сегодня, 10 августа, отмечает день рождения своей супруги Ирины. Певец не делится подробностями своей личной жизни и редко публикует фото с женой и детьми. К слову, супруги воспитывают двоих сыновей.

На своей странице в Instagram MONATIK разместил фото жены и в описании к фото опубликовал стих, посвященный ей:

"Даже если упадет небо, И следы все заметет снегом, Если время посмеет твое имя забыть...Даже если земля погаснет, И на ней теперь ни души нет...Я тебя не забуду, Я тебя найду...Я тебя не забуду...Я тебя найду...Я тебя не забуду и буду любить!!! Я тебя догоню и буду любить!!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь! С днём рождения моя драгоценная, любимая I.V.", – подписал

Фото: instagram.com/monatik_official

Супруга Дмитрия Монатика Ирина Фото: instagram.com/irinademicheva

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