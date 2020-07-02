MONATIK отмечает пятую годовщину свадьбы: супруги трогательно поздравили друг друга

Певец публично признался Ирине в любви

Украинский певец MONATIK, который недавно впервые показал свою семью в новом фильме-биографии, отмечает пятую годовщину свадьбы со своей супругой Ириной.

На своей странице в Instagram певец трогательно поздравил супругу с их праздником, и показал подарки. Артист опубликовал трогательный пост, который дополнил необычными фото. Он показал оригинальные статуэтки их с женой копий во время совместного выхода на британской премии Brit Awards.

"Сегодня 5 лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько. Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... как и в первый день люблю тебя больше жизни. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!" – трогательно написал Дмитрий.

MONATIK отмечает пятую годовщину свадьбы с женой Фото: instagram.com/monatik_official

Сама Ирина в Instastories опубликовала фото с огромным букетом цветов и написала: "Все произошло, как обещал 9 лет назад".

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Напомним, что не так давно MONATIK впервые показал лицо сына.

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