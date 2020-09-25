MONATIK поделился семейным фото с отдыха в Турции

Звездная семья проводит время в провинции Анталия

MONATIK вместе с женой и сыновьями отдыхает в Турции. Украинский артист, представивший недавно мюзикл "Ритм", поделился семейным фото на своей странице в Instagram. Кадр был сделан в городе Кемер на средиземном побережье, в провинции Анталия.

(Сегодня, 25 сентября, в мире отмечают День комиксов. В честь праздника наши звезды на один день превратились в героев графических историй.)

Фото: instagram.com/monatik_official

И хотя Дмитрий Монатик недавно впервые показал лица своих детей Даниила и Платона, звездный папа все же не часто публикует фотографии близких в сети. Новый кадр семейства Монатик в привычном стиле артиста – все четверо сидят спиной к камере.

"Ну вот... Кажется отдохнули... Пора начинать новый ритм. Благодарю за каждый миг", – подписал фото Монатик.

MONATIK с семьей Фото: instagram.com/monatik_official

Поклонники Дмитрия и Ирины не смогли пройти мимо трогательной фотографии и засыпали звездное семейство восторженными комментариями: "Какие красивые", "Счастье", "Вы просто очаровательная семья".

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