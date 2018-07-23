MONATIK показал, как репетировал танец с Надей Дорофеевой для клипа "Глубоко..."

Артист разместил видео репетиции в Instagram

Надежда Дорофеева и MONATIK. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Не так давно поклонники знаменитых украинских артистов MONATIK и Нади Дорофеевой смогли насладиться их совместной работой, а именно – песней "Глубоко..." и ярким клипом на эту композицию. В честь того, что этот ролик на YouTube набрал два миллиона просмотров, Дмитрий Монатик в своем Instagram опубликовал репетицию финального танца в клипе.

"Первая репетиция финальной сцены. В честь 2 000 000 просмотров на YouTube. Всем огромное спасибо!", – подписал ролик артист.

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 22 Июл 2018 в 1:26 PDT

Напомним, что съемки клипа проходили в сюрреалистичном Доме именитого модельера Пьера Кардена – уникальном Bubble House в Каннах. Локация из 28 комнат-пузырей стала настоящим рингом танцевального воображения.

Постановщиком хореографии стал Денис Стульников, а над стильными образами работала режиссер Таню Муиньо.

Также мы писали, Надежда Дорофеева разместила соблазнительное фото со съемок их с MONATIK клипа.