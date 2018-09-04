MONATIK попросил автограф у Карла Лагерфельда: что ответил именитый дизайнер

Известный украинский певец случайно встретил в газетном киоске знаменитого дизайнера

MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский популярный исполнитель MONATIK, который очень трогательно поздравил жену с днем рождения, поделился с поклонниками в Instagram удивительной историей из жизни. Певец рассказал, что недавно в Сен-Тропе случайно встретил именитого дизайнера Карла Лагерфельда и не постеснялся попросить у него автограф.

На своей странице в соцсети исполнитель опубликовал сразу три снимка, рассказав свои впечатления от встречи с легендой моды.

Monatik случайно встретил Карла Лагерфельда Фото: instagram/monatik_official

"Познавая #sainttropez со мной произошло невероятное. Правда... Мне удалось встретить живую легенду! Карла Лагерфельда. Просто шел в газетный киоск покупать свежую прессу, ну как просто, с охраной и шлейфом поклонников, но все же. До сих пор поверить не могу", – поделился впечатлениями MONATIK.

Monatik c автографлм Карла Лагерфельда Фото: instagram/monatik_official

Он признался, что в этот раз все-таки преодолел свой страх и попросил автограф, в отличии от случая, когда исполнитель случайно встретил американского певца Фаррелла Уильямса и не смог к нему подойти, проглотил язык от неожиданности.

"В отличие от встречи с Фарреллом в одном из шанхайских магазинов, во время которой я просто проглотил язык и так и не набрался смелости подойти, сейчас, сделав выводы, схватил первый попавшийся журнал, медленно выдохнул тревогу и подошел, от души поблагодарил за творчество и попросил автограф! Он улыбнулся, выбрал страницу с рекламой Сhanel и подарил потрясающее впечатление. У меня есть автограф Карла Лагерфельда!", – написал певец.

автограф Карла Лагерфельда Фото: instagram/monatik_official

Напомним, недавно певица Вера Брежненва появилась в компании знаменитого певца Джастина Бибера с его будущей супругой Хейли Болдуин. Экс-"ВИА Гра" сделала селфи с американскими звездами и выложила фото на своей странице в Instagram.