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MONATIK посвятил Ирине Демичевой стих, которым довел фанов до слез

Дима Монатик: "Без тебя все бы было не то"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения
Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения
Фото: instagram.com/monatik_official

Популярный украинский артист MONATIK, чьи фанаты обратились к президенту Зеленскому, трогательно поздравил свою жену с днем рождения. Дмитрий посвятил супруге стих и опубликовал фото своих подросших сыновей в Instagram.

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Дима Монатик не стесняется проявлять свою любовь к жене публично и часто посвящает ей строки. На этот раз пост в социальной сети буквально довел до слез фолловеров музыканта. Ирине Демичевой MONATIK написал большой стих, в котором выразил свое отношение к ней и признался, что без любимой жизнь была бы не та.

"Если бы я тебя не встретил, шептал бы рифмами, как сейчас, этот ветер?
Светил бы звёздами, вечно молодой вечер?
Был бы будень так Ясен и светел?
Если бы я Тебя не встретил... Набрался бы смелости вызовы бросить
нерешаемым, казалось бы, самым сложным вопросам,
недосягаемым, нерушимым вершинам?
Не встреть я Тебя, что бы тогда было?
Слушал бы смех, такой свежий как иний,
детский, искренний, самый любимый?

Видел бы взгляды, которые мигом
бит сердца делают неуловимым?
Была бы жажда жить неутолимой...?
Скорее всего жажда была бы, но... к ливням...
Которые так необходимы пустыне,
трещину давшей от пустоты и уныния.

Да Без тебя все бы было не то...
А то что есть, я обожаю безумно.
И что бы было, не встреть я тебя.
Я знать не хочу ...
Я люблю!
Я каждый день благодарю
за то что Это все обоюдно ... Сегодня, я почему то задумался о том что бы было,
если бы жить пришлось не любя...
Я знать не хочу, представлять не хочу что бы было... не встреть я Тебя".

- С днём рождения любимая I.V., – подписал свою оду Монатик.

К посту Дмитрий добавил совместное фото с женой, а также снимок, где Ирина запечатлена с их маленькими сыновьями.

INSTAGRAM (@monatik_official)

В комментариях к публикации поклонники артиста выразили свое восхищение: "До слез!", "Нереально красиво! Вот как нужно любить женщину", "Боже.... как красиво.... прям мурашки по коже...".

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