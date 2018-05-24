MONATIK рассказал, каким видом спорта занимался в детстве

Певец выступил на концерте "Ліга зірок"

MONATIK. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

В эту субботу в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, трансляция которого состоится эксклюзивно на общенациональном телеканале "Украина". За кулисами праздничного шоу "Ліга зірок", посвященного этому событию, певец и автор песен MONATIK признался, что в детстве играл в футбол, а также рассказал, за какую команду болеет сейчас.

"Чтобы вы понимали, в детстве я всегда стоял на воротах – ну как-то не забивалось у меня, – смеясь, признался MONATIK в эксклюзивном интервью каналу "Украина". – Я знаю некоторых футболистов, да и вообще мне нравится смотреть футбол, особенно – какие-то серьезные игры".

По словам артиста, ему нравятся английская Премьер-лига и испанская Ла-Лига, но больше всего он поддерживает главную футбольную команду Украины.

MONATIK Фото: телеканал "Украина"

"Когда играет сборная Украины – для нас это всегда праздник. Обязательно болеем, смотрим и поддерживаем всей семьей", – рассказал MONATIK.

Увидеть яркое и зажигательное выступление артиста на шоу "Ліга зірок", в котором он исполнит 6 песен, зрители смогут уже 26 мая в 18:00 в эфире канала "Украина".

Напомним, за кулисами концерта "Ліга зірок" MELOVIN рассказал, были ли конфликты на Евровидении-2018, а Даша Астафьева призналась, почему решила сменить имидж.