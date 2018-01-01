MONATIK снялся для известного журнала – фото

Певец опубликовал несколько ярких фото в соцсети

MONATIK. Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский исполнитель MONATIK снялся для известного издания Elle и теперь результатом фотосессии певец поделился с поклонниками в Instagram.На снимках Дмитрий позирует на крыше высотного дома, сидя на автомобиле. Также на одном из снимков артист запечатлен в пыжке.

"Как же я давно ждал выхода именно этого номера Elle, именно этой съемки!!!", – подписала снимки артист и также поблагодарил всю команду за работу и фото.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

За кулисами концерта "Ліга зірок" MONATIK рассказал, каким видом спорта он занимался в детстве. В эту субботу в Киеве пройдет финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, трансляция которого состоится эксклюзивно на общенациональном телеканале "Украина". За кулисами праздничного шоу "Ліга зірок", посвященного этому событию, певец и автор песен MONATIK признался, что в детстве играл в футбол, а также рассказал, за какую команду болеет сейчас.

Ранее певец появился на вечеринке в халате от украинского дизайнера.