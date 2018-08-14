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MONATIK станцевал с Ниной Матвиенко

Артист признается, что выступать вместе с Ниной Митрофановной для него одно удовольствие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:24
MONATIK. Фото: facebook.com/MONATIK.Official
MONATIK. Фото: facebook.com/MONATIK.Official

Украинский мультиартист признается, что выступать вместе с Ниной Митрофановной для него одно удовольствие, и чтобы стать такой легендой, как она, ему еще нужно работать и работать:

"Я учусь у Нины Митрофановны, вдохновляюсь ею. Для меня огромная честь выходить с ней на сцену, причем ощущения каждый раз, как впервые. В День Независимости мы подарим зрителям нашу общую композицию "В цей день" – признаюсь, не могу ее напеться. Спасибо каналу "Украина", что вновь дают возможность исполнить эту песню", – рассказал MONATIK за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

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Нина Матвиенко и MONATIK
Фото: канал "Украина"

В постановке MONATIK и Нины Матвиенко приняли участие около 50 человек разного возраста. Интересно, что во время записи номера небо над Ботаническим садом плотно затянуло тучами, а вот сам дождь начался буквально через 2 минуты после того, как команда закончила съемку.

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MONATIK и Нина Матвиенко
Фото: канал "Украина"

"Ну и что, что пошел дождь! Это же прекрасно, он к хорошим переменам. Они очень скоро обязательно придут, и мы поем как раз про этот день, которого все так ждут", – поделился артист.

Напомним, MONATIK очень трогательно поздравил свою жену с днем рождения.

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артист День Независимости Нина Матвиенко MONATIK
Источник: "Сегодня"
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