MONATIK трогательно поздравил сына с первым юбилеем. Запасайтесь носовыми платками!

Старшему сыну артиста исполняется пять лет

Украинский мультиартист MONATIK трогательно поздравил своего старшего сына Даниила с днем рождения.

На своей странице в Instagram певец опубликовал редкие фото с мальчиком, сопроводив их теплыми словами.

"Однажды на мой вопрос тебе четырехлетнему: "Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?", ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: "папой"...Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвется и мир пытается сбить с ног. Когда серым-серо, вранье и кажется проблема переходит в статус "глобальной", я вспоминаю твои слова такого маленького, но уже с такими умными глазами, вопросами и ответами, и все проблемы становятся просто пеной от волн такого красивого океана, имя которому жизнь", – написал артист.

Дмитрий Монатик поздравил сына с первым юбилеем Фото: instagram.com/monatik_official Дмитрий Монатик поздравил сына с первым юбилеем Фото: instagram.com/monatik_official Дмитрий Монатик поздравил сына с первым юбилеем Фото: instagram.com/monatik_official Дмитрий Монатик поздравил сына с первым юбилеем Фото: instagram.com/monatik_official 1/4

В сообщении Монатик обратился к своей супруге Ирине, поблагодарив ее за детей (у пары есть младший сын – Платона). Дмитрий также написал своеобразное послание сыну в будущее.

"Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как сыном, горжусь тобой, как старшим братом, горжусь тобой, как другом. Всегда будь достойным! С первым юбилеем Тебя, наш старшенький Даня", – написал Монатик.

Напомним, MONATIK поделился семейным фото с отдыха в Турции. Ранее мы сообщали, что Монатик и Вайкуле выпустили клип на свой новый трек.

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