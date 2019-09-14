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Анонс

MONATIK вернется в судейское кресло "Танців з зірками"

В четвертом эфире танцевального шоу зрителей ждет сюрприз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
MONATIK вернется в судейское кресло «Танців з зірками»
MONATIK вернется в судейское кресло «Танців з зірками»
Фото: Канал "1+1"

Уже в это воскресенье, 15 сентября, мультиартист и судья первых двух обновленных сезонов "Танців з зірками" MONATIK, который недавно презентовал новый клип на песню "Каждый раз", вернется на проект.

О том, как прошел сольный концерт Димы Монатика в Киеве, смотрите в сюжете:

Несмотря на изменения в судейской панели в этом году, продюсеры самого популярного развлекательного шоу страны давно интриговали, что любимец телезрителей и "адвокат всех звезд" вновь появится в эфире телеканала "1+1" на "Танці з зірками 2019", однако до последнего не раскрывали интригу, в каком именно амплуа. Сейчас стало известно, что MONATIK станет 4-м приглашенным судьей в ближайшем эфире.

Вместе с черным лебедем проекта, примой-балериной Екатериной Кухар, звездным хореографом Владом Ямой и самым эмоциональным судьей проекта Франсиско Гомесом, MONATIK будет оценивать постановки пар, посвященные теме любви. 

Напомним, что MONATIK из-за мирового турне не смог занять кресло судьи шоу. Артист передал эстафету хореографу Франсиско Гомесу и предложил занять третье кресло. Интересно, что ради участия в проекте, хореограф с мировым именем, отказал Мадонне в постановке ее шоу. О том, как это было, смотрите в промо-ролике проекта. 

О том, как прошел третий эфир шоу "Танці з зірками 2019", мы рассказывали здесь.

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