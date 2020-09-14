Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

MONATIK впервые показал лица своих сыновей: милое видео

Сегодня, 18:05

До этого в Сети появлялись фото мальчиков со спины

Украинский мультиартист MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) впервые показал лица своих сыновей – Платона и Даниила. Отметим, что ранее певец хоть и публиковал снимки со своими малышами, но на них мальчики позировали спиной к камере.

Короткое видео с сыновьями MONATIK опубликовал в Instasories. Ролик также появился на странице программы телеканала "Украина" "Зірковий шлях" в Instagram.

(Чтобы посмотреть ролик, пролистайте публикацию вправо).

INSTAGRAM

Отметим, что Дмитрий Монатик долгое время не любил говорить о личной жизни. Вместе со своей супругой Ириной Демичевой артист появляется на светских мероприятиях, но сыновей супруги со собой не берут.

Дмитрий не раз публиковал фото с Даниилом и Платоном в соцсетях, но никогда ранее не показывал их лица.

В комментариях к ролику пользователи Сети отметили, что малыши очень похожи на звездного отца: "Очень похожи с Димой", "Какие милахи", "Класс, маленькие Монатики", "Копия папуля", "Так похожи на Дмитрия".

Напомним, The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях. Ранее MONATIK объединил 18 украинских артистов в грандиозном шоу ко Дню Независимости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Алек и Хилария Болдуин показали лицо новорожденного сына: трогательные фото Безумно похожи с дочкой: Снежана Бабкина показала свои детские фото Синди Кроуфорд показала редкий снимок дочери ко дню ее 19-летия
MONATIK дети звезд
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера

Популярные статьи

Сегодня, 13:08Events

День Благодарения в Украине-2020: история, дата и традиции праздника

Сегодня, 07:38Психология

Какие пары по знаку зодиака самые идеальные: таких только три

Сегодня, 05:05Events

14 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 14 сентября: Ракам нужно расставить приоритеты, а Львам – покорять мир

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в третьем эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 14 сентября 2020 года: какие знаки зодиака ждут обновления

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев опубликовала фото в Instagram

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 13-19 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня 13 сентября: Водолею нужно принять важное решение, а Рыбам – начать развиваться

Вчера, 05:05Events

13 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 сентябряFood

Как испечь быстрый сливовый пирог с бананами

12 сентябряТехно

Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

12 сентябряFood

Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

12 сентябряСмотрите на OLL.TV

5 сильных украинских фильмов, которые стоит посмотреть

12 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 12 сентября: Овну нужно исключить чрезмерные нагрузки, а Тельцам – упорно работать

11 сентябряПсихология

Украинка организовала фотопроект для женщин и доказала – красота бывает разной

Новости партнеров

Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Квитко впечатлила выдающимися формами в крошечном купальнике
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Фото жінок, через яких англійських футболістів погнали зі збірної
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Русская Кардашьян похвасталась пышной фигурой в купальнике
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Деми Роуз сверкнула безупречными формами в новой фотосессии
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле
Быстрая творожная запеканка – воздушная, как суфле

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять