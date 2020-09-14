MONATIK впервые показал лица своих сыновей: милое видео

До этого в Сети появлялись фото мальчиков со спины

Украинский мультиартист MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) впервые показал лица своих сыновей – Платона и Даниила. Отметим, что ранее певец хоть и публиковал снимки со своими малышами, но на них мальчики позировали спиной к камере.

Короткое видео с сыновьями MONATIK опубликовал в Instasories. Ролик также появился на странице программы телеканала "Украина" "Зірковий шлях" в Instagram.

(Чтобы посмотреть ролик, пролистайте публикацию вправо).

INSTAGRAM

Отметим, что Дмитрий Монатик долгое время не любил говорить о личной жизни. Вместе со своей супругой Ириной Демичевой артист появляется на светских мероприятиях, но сыновей супруги со собой не берут.

Дмитрий не раз публиковал фото с Даниилом и Платоном в соцсетях, но никогда ранее не показывал их лица.

В комментариях к ролику пользователи Сети отметили, что малыши очень похожи на звездного отца: "Очень похожи с Димой", "Какие милахи", "Класс, маленькие Монатики", "Копия папуля", "Так похожи на Дмитрия".

Напомним, The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях. Ранее MONATIK объединил 18 украинских артистов в грандиозном шоу ко Дню Независимости.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться