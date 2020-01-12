MONATIK впервые показал лицо сына: фото
Артист долгое время показывал своих малышей только со спины
Известный украинский артист MONATIK впервые показал лицо сына. Певец всегда скрывал своих малышей на фото, но внезапно удивил фолловеров новым снимком, опубликованным в Instagram.
Дмитрий Монатик неоднократно рассказывал о том, как любит своих сыновей, и что ждет момента, когда они подрастут и сами захотят, чтобы звездный папа показал их публике. Но долго ждать артист не смог, и опубликовал в социальной сети очень трогательное фото с малышом.
Сегодня младшему сыну MONATIK – Платону, исполнилось три года. В честь этого звездный папа разместил их совместный кадр и рассказал, какие слова уже знает ребенок.
"Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки... и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, "Готовы?", "Зачем?", "Yes". Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром", – написал в посте Дмитрий.
Певец добавил, что старший сын Даня недавно спросил у отца, почему они с братом на фотографиях у папы в Instagram всегда спиной. "А я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда еще вы (малые) не смотрели мой Инстаграм и не задавали вопросы об этом", – отметил MONATIK.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.