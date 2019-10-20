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MONATIK выступил в девятом эфире "Танці з зірками 2019": видео

Мультиартист вернулся на проект, чтобы исполнить свой хит "Каждый раз"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:38
MONATIK выступил в 9 эфире "Танців з зірками 2019"
MONATIK выступил в 9 эфире "Танців з зірками 2019"
Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 20 октября, состоялся девятый эфир шоу "Танці з зірками 2019". Приглашенной звездой этого выпуска стал Дима Монатик, который прервал свой тур ради выступления на танцевальном проекте.

Смотрите эксклюзивное интервью с MONATIK:

На этот раз звездные участники "Танців з зірками 2019" вспомнили, какими были в детстве и поделились со зрителями личными историями. Оценивали их выступления Екатерина Кухар, Влад Яма, Франсиско Гомес и народный артист Украины, 89-летний Григорий Чапкис, который отныне будет постоянным судьей проекта.

В качестве приглашенной звезды на шоу вернулся мультиартист MONATIK, который исполнил свой хит "Каждый раз". Специально ради выступления на "Танцях з зірками" он прилетел в Украину из мирового турне.

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Напомним, что недавно MONATIK признался, почему не носит обручальное кольцо.

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